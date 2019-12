Tradiții de Crăciun care te pot băga în sperieți Krampus, Frau Perchta, Mari Lwyd, Gryla, Hans Trapp, Kallikantzarii și Pere Fouettard sunt doar cateva exemple de asemenea spirite malefice. Fiecare vine cu povestea și obiceiurile lui. Krampus este un demon cu coarne si limba lunga care ii viziteaza pe copiii din Austria, Slovenia, Croatia si din Italia atunci cand nu sunt cuminti. Krampus taraste cateva lanturi dupa el, poarta o nuia din mesteacan cu care biciuieste copiii rai si are un sac in care ii pune pe copii obraznici. Este drept, Krampus iși incepe misiunea la inceputul lunii decembrie, in ajunul sarbatorii de Sf. Nicolae. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

