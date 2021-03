Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 1 martie , romanii intampina cu bucurie sarbatoarea Marțișorului și Babele. In același timp, creștinii o praznuiesc pe Sfanta Mucenița Evdochia, o martira din localitatea Samara. Aceasta era o femeie frumoasa care, dupa o viața tumultuoasa, a imbrațișat credința creștina. Istoria Marțișorului…

- An de an, in data de 24 februarie, spiritualitatea populara celebreaza o sarbatoare autohtona, Dragobetele, protectorul iubirii. Legenda care circula in localitatea Albeni, din Argeș, spune ca Dragobetele este fiul Babei Dochia, un tanar frumos si nemuritor precum Sanzienele si Rusaliile. Legenda mai…

- "Nu este o mare lovitura, este doar fotbal. Se intampla sa castigi, sa pierzi, sa faci egal...trebuie sa tinem capul sus. Mai avem meciuri importante in campionat inainte de retur, trebuie sa ne pregatim, sa fim mai buni, si la retur sa reusim revenirea. Nu exista alta alegere. Nu am facut un meci rau,…

- Intre 20 februarie și 6 martie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București va invita sa fiți calatori prin tradiții, organizand ateliere de creație pentru copii cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani. Calator prin tradiții Dragobetele și Marțișorul, sarbatorile care vestesc venirea primaverii,…

- Care este horoscopul culorilor pentru luna februarie a lui 2021? Ești in ton cu fericirea ta? Iata nuanțele care iți vor aduce noroc și bani! Trebuie sa atragi aceste lucruri. Horoscopul culorilor pentru luna februarie 2021 Gandurile aruncate in univers sau ceea ce porți iși atrag dupa ele fapte și…

- Este Ajunul Anului Nou si cu totii ne pregatim sa lasam in urma un an greu și sa intampinam Noul An cu incredere și speranța. Trecerea din anul 2020 in 2021 va fi probabil marcata de respectarea mai multor tradiții și superstiții ca niciodata, in speranta ca noul an va aduce cu el mai […]