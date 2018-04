Tradiții care trebuie respectate a doua zi de Paște Mersul finilor în vizita la nași, cu colaci pasca și oua, sau stropitul fetelor sunt tradiții care înca se mai pastreaza în multe zone ale țarii în a doua zi de Paște, când începe Saptamâna Luminata. Obiceiul stropitului se practica în Transilvania în a doua zi de Paste, iar în Scheii Brasovului este pastrat de sute de ani si transmis mai departe de unul dintre cele sapte grupuri de juni, junii tineri. A doua zi de Paste, junii tineri, îmbracati în costume traditionale, se aduna la Biserica "Sf. Nicolae"… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

