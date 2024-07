Stiri pe aceeasi tema

- La timpul in care Sfantul Ilie este așteptat sa aduca ploi pe pamant, sambata, 20 iulie, noi o sa trecem iar padurile Fagetului și va dam intalnire la Povergina! In zi de sarbatoare, in jurul Bisericii de lemn arse și alaturi de comunitatea locala ne vom așeza impreuna la masa și vom urma firul lucrurilor…

- In Duminica a III-a dupa Rusalii, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a poposit in parohia Avram Iancu, protopopiatul Campeni. De la ora 9.00, Intaistatatorul Eparhiei noastre, inconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba de resfințire a bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail…

- Pompierii din Gaești, Targoviște și Vișina au intervenit, marți seara, in jurul orei 22.00, la stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa in satul Zavoiu, comuna Mogoșani. Un barbat a facut atac de panica. Flacarile s-au manifestat la etajul 1 și la acoperișul locuinței. Acestea au afectat o suprafața…

- Un incendiu soldat cu pagube mari a avut loc, din pacate, sambata dupa-amiaza, in satul Voievodeasa, comuna Sucevița. Alertați prin 112, pompierii militari și civili au intervenit la fața locului cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Ulterior, forțele au fost suplimentate cu ...

- In zona Ongudai din Republica Altai, locuința neoficiala de iarna a lui Vladimir Putin a luat foc. Una dintre cladiri a fost distrusa aproape in intregime de foc. Fotografiile activiștilor corespund unor caracteristici din imagini anterioare ale proprietații, inclusiv culoarea fațadei, dispunerea structurilor,…

- Ministerul Culturii, prin Institutul National al Patrimoniului, a lansat procedura simplificata pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru consolidarea, restaurarea si punerea in valoare a bisericii fortificate din Mosna, una dintre cele mai frumoase biserici gotice…

- O gospodarie din satul Straja, comuna Asau, a fost distrusa de un incendiu care a izbucnit in noaptea de Inviere, a informat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau, potrivit Agerpres.

- Intervenție a pompierilor, sambata, intr-o localitate din Timiș. Salvatorii au fost chemați in ajutor dupa ce o un incendiu a izbucnit din cauza unui scurtcircuit produs la o cafetiera. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, nici pagube materiale semnificative.