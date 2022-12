Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vine vorba despre tradițiile și obiceiurile legate de aceasta sfanta sarbatoare a Sfantului Nicolae, se pare ca printre acesta se numara și cea legata de...noroc.Se spune ca, pentru a avea noroc tot anul, trebuie sa sfințești cateva monede, iar mai apoi sa le pastrezi in portofel. In plus,…

- Se știe ca Moș Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți, atat de Dumnezeu, cat și de noi, oamenii. In noaptea de Craciun, se spune, cand Dumnezeu deschide cerul pentru o secunda, daca am fost cuminți anul respectiv, il vom vedea pe Moș Nicolae la dreapta Domnului intotdeauna, stand la masa din…

- In fiecare an, pe data de 6 decembrie, copiii din Romania așteapta cu sufletul la gura sa vada ce a lasat Moș Nicolae in ghetuțele lor. Pentru ca s-a mutat de ani buni la noi in țara, din Japonia, Rikito Watanabe este deja obișnuit cu tradițiile noastre, mai ales atunci cand vine vorba despre Sarbatorile…

- Copiii au grija ca in seara zilei de 5 decembrie sa iși lustruiasca ghetuțele așteptandu-l pe Moș Nicolae care va trece pe la ei sa le aduca celor cuminți daruri, dar și o nuielușa celor neascultatori. Sfantul Nicolae, supranumit și „Facatorul de minuni”, patron al Greciei, este unul dintre cei mai…

- Sezonul sarbatorilor de iarna incepe odata cu Sfantul Nicolae. Se știe ca este unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii și cel mai iubit de copii. An de an, Sfantul Nicolae aduce cadouri copiilor cuminți și cate o nuielușa pentru cei care au fost obraznici. Dar cand vine Moș Nicolae și in…

- Municipiul Targoviște, in atmosfera sarbatorilor de iarna, iluminatul festiv va fi aprins in Ajun de Moș Nicolae, pe 5 decembrie,Moș Craciun ajunge pe 16 decembrie The post Municipiul Targoviște, in atmosfera sarbatorilor de iarna, iluminatul festiv va fi aprins in Ajun de Moș Nicolae, pe 5 decembrie,Moș…

- NU TREBUIE SA LIPSEASCA din casa fiecarui cetațean, catina un adevarat miracol pentru sanatate mai ales in sezonul de iarna, iata, fructele de catina: fortifica sistemul imunitar, trateaza probleme gastro-intestinale, vindeca infecțiile, ajuta la menținerea sanatații colonului, contribuie la buna…

- Primaria Timisoara a publicat informatii legate de comercializarea produselor specifice Sfantului Nicolae in oras. „Ca in fiecare an, in apropierea zilei de 6 decembrie, toti cei interesati de activitati comerciale ocazionale (bete de Sfantul Nicolae, felicitari, vasc, miniaturi reprezentative) trebuie…