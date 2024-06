Stiri pe aceeasi tema

- O alerta COD GALBEN de inundații a fost emisa de Institutul Național de Hidrologie pentru mai multe rauri , printre care se afla Somes – afluentii mici din aval (judetele: Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare) și Crișul Repede (afluenții mici din aval din Cluj și BIhor)Alerta este valabila pentru…

- Masca a fost descoperita de catre Unitatea Anti-Robardare a Autoritații Israeliene pentru Antichitați (IAA) și a fost predata Departamentului de Arheologie al Administrației Civile din Iudeea și Samaria pentru a fi studiata in continuare, anunța cotidianul Heritage Daily. Realizata din calcar galben-roz,…

- Dupa ce zilele trecute, un urs a fost vazut la Mintiu Gherlii, pe drumul spre Țop, luni dimineața, un apel la 112 a anunțat prezența unui urs la cațiva kilometri distanța, in localitatea Salatiu. Un cațel curajos a latrat la urs pana ce acesta s-a speriat și a luat-o la goana. Pe telefoanele oamenilor…

- Locuitorii din Mintiu Gherlii, dar și cei din partea de nord a municipiului Gherla, au primit, aseara, un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați ca in zona a fost vazut un urs. Potrivit Gherlainfo.ro, care citeaza ISU Cluj, prezența ursului a fost semnalata la o stana, in Mintiu Gherlii. Cetațenii…

- Victoria Viișoara va juca sambata, 1 iunie, in ultima etapa a sezonului 2023-2024 din Liga a 4-a ACADEMY, pe teren propriu cu formația Viitorul Garbau. Formația viișoreana este foarte aproape de a termina aceasta ediție de campionat pe locul secund al clasamentului, iar cu o victorie obținuta in aceasta…

- Hoțul care a dat o spargere in noaptea de vineri spre sambata la o biserica Ortodoxa din Gherla a fost prins. Este vorba despre un tanar de 23 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, care a intrat in biserica in toiul nopții și a furat tot ce i-a cazut in mana.Acesta ar fi sustras și doua cutii…

- Operat recent și trezit pe patul de spital, Florin Piersic le-a transmis un mesaj, in stilul caracteristic, celor care il iubesc: Sunt viu! Cu siguranța acum abia așteapta sa se intoarca in superba casa situata pe o straduța din Cluj, in apropiere de malul Someșului. La 88 de ani, actorul are o casa…

