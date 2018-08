Stiri pe aceeasi tema

- Raman traditiile in folclorul romanesc privind cantecul, portul sau dansul În prezent interpretii de muzica promoveaza folclorul în tara si în lume prin internet, foarte mult, prin intermediul radiourilor, televiziunilor si a spectacolelor. Interpretii de muzica populara,…

- Progranul Start Up Nation,vedeta ministerului pr afaceri fara varsta limita Foto: RRA Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan Radu Oprea, a declarat în direct la emisiunea Serviciul de Noapte cu Maria Țoghina, ca programul Start Up Națion a demarat în…

- Aglomeratie la cateva puncte de frontiera Foto: Arhiva. Este aglomeratie la câteva puncte de frontiera din vestul si nord-vestul României, transmit corespondentii Radio România Actualitati. La Nadlac 2 si la Petea soferii autoturismelor care vor sa intre sau sa iasa de pe…

- Controale sanitare in stațiunile de pe litoralul romanesc Arhiva foto. Începând de astazi și pâna în data de 31 august 2018, inspectorii sanitari vor desfașura o acțiune de control în stațiunile de pe litoralul românesc și perimetrul Deltei Dunarii. …

- PROBLEME LA ZI: Motiunea de cenzura Foto: Radio România. 13.20 PROBLEME LA ZI. Motiunea de cenzura. Invitati: Adrian Zabava – analist politic în studio si, prin telefon: Ecaterina Andronescu – senator PSD, Alexandru Baisanu – vicepresedinte si deputat ALDE,…

- Satele romanesti "au ramas in afara UE" Jurnalistul Ion Cristoiu la emisiunea Serviciul de noapte de la RRA, iunie 2018. Foto: Alexandru Dolea. Jurnalistul Ion Cristoiu crede ca obiectivul de tara ar trebui sa fie intrarea in Uniunea Europeana a tuturor cetatenilor romani. "Marea problema…

- Dupa ce zilele trecute a murit indragita cantareata de muzica populara din Ardeal Maria Butaciu, o alta artista de muzica populara a murit la 77 de ani, iar colegul acesteia de scena, Benone Sinulescu, a facut dezvaluiri emoționante la tv. Vesti tot mai negre din folclorul romanesc! Artista de muzica…

- Profesori și elevi din cinci țari veniți in schimb de experiența la Deva, s-au intalnit cu reprezentanți ai administrației publice locale Reprezentanți ai unor școli din: Turcia, Polonia, Slovacia, Franța și Romania sunt prezenți la Deva, in cadrul unui proiect Erasmus, in perioada 10-16…