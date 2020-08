Stiri pe aceeasi tema

- Actrița de la Hollywood, Drew Brremore, a șocat opinia publica atunci cand a facut delarații despre furtul cadavrului bunicului ei chiar de la morga. Vedeta susține ca nu i se pare nimic in neregula cu acest lucu, ba chiar și-ar dori ca și ea sa pațeasca la fel.

- Epopeea morții fostului lider al clanului Duduienilor, Emi Pian, este departe de a se fi incheiat. Și dramele la fel. Fiul interlopului refuza sa manance și sa doarma, distrus de durerea trecerii in neființa a tatalui sau. Fiul lui Emi Pian, distrus de durere. Drama prin care trece familia interlopului…

- La 4 ani de la cel mai mare scandal din lumea medicala, Uliana, soția patronului Hexi Pharma, inca se judeca pe avere cu prima familie a milionarului, care s-a sinucis cu doar o zi inainte sa fie arestat. Condamnari la inchisoare in dosarul Hexi Pharma In mai 2016, Catalin Tolontan publica o ancheta…

- Familia clanului Duduianu trece prin momente grele dupa ce un membru important a decedat tragic. Emi Pian, fiul lui Nicolae Duduianu, a fost injunghiat in timpul unui joc de barbut, in noaptea de luni spre marți. Astfel, la casa lui Emi Pian sunt așteptați mulți oameni din lumea interlopa pentru a prezenta…

- Incep sa apara marturiile celor care nu au crezut in existența coronavirusului, dar apoi s-au infectat. Ba mai mult, și-au imbolnavit și oamenii dragi. Unul dintre aceștia este Lucian Domșa, un cetațean din Aiud, care s-a infectat cu SARS-CoV-2 la Centrul de Dializa din Alba Iulia, unde era pacient.

- Marcel Pavel este suspect de COVID-19, dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Artistul și-a facut testul, iar acum așteapta rezultatul, care va veni peste doar doua zile. Marcel Pavel, in varsta de 60 de ani, nu se simte bine de cateva zile. Interpretul crede ca a racit la filmarile emisiunii Te cunosc…

- Meghan Markle și Prințul Harry se implica in mișcarea #blacklivesmatter. Ce se intampla in familia regala și cum arata acum protestele care au revenit in prim-plan dupa uciderea lui George Floyd de catre un polițist din Minneapolis? Meghan Markle și Prințul Harry, ambasarori ai mișcarii BLM Ducii de…