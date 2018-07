Tradiție & experiență pentru sănătatea bebelușului tău Noi, cei la HiPP, dorim sa te sprijinim sa iți crești copilul sanatos. Prin cei peste 60 de ani de experiența ecologica. Cand ne-am hotarat intaia oara sa alegem calitatea ecologica, in 1956, era dificil sa gasim fermieri care sa ne ofere gradul inalt de calitate pe care ni-l doream. Astazi, colaboram strans cu peste 8000 de fermieri ce practica agricultura ecologica raționala pentru a cultiva fructe și legume pentru noi, pe o suprafața de aproximativ 80000 de hectare. Selectam doar cele mai bune ingrediente de calitate ecologica pentru hrana copiilor intrucat aceștia sunt foarte sensibili și… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

