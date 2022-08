Tradiția – valoare pentru om In perioada 1 – 5 august 2022, 15 copii din clasele primare de la Școala Profesionala Sag au participat, intr-un cadru de poveste de la Muzeul de Arta Populara din localitatea Iaz, fondat și condus cu multa pasiune și daruire de catre doamna Bodea Ligia, la pictura de icoane pe sticla. Proiectul s-a numit ”Tradiția – valoare pentru om” și a fost susținut de catre Consiliul Județean Salaj, in cadrul ”Programului anual propriu pentru acordarea de finanțari nerambursabile alocate de la bugetul Județului Salaj pentru activitați nonprofit de interes județean,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

