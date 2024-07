Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din luna mai, in funcție de vreme, echipele Primariei Municipiului Targu Mureș vor curața, spala și igieniza 64 de strazi principale și bulevarde."Dimineața, vom lucra la igienizarea locurilor de parcare, iar seara, vom curața carosabilul și trotuarele", au informat reprezentanții Primariei…

- Duminica de Paști a inceput pe nesimțite cu noaptea-n cap – noaptea in care ne-am limpezit simțirile, tot incercand sa ne inchipuim cum palpaie „neapropiata lumina a Invierii”… E duminica in care ne straduim sa admiram din nou ștergarul intins pe masa, pascuțele mici peste care sclipește oul dogmatic…

- CARAȘ-SEVERIN – Presa scrisa e pe duca. Va disparea intr-un an-doi, caci cine ar mai vrea sa frece hartia cand are touchscreen? Nu mai are scapare! Suna familiar? Așa și trebuie, caci acest verdict apocaliptic il auzim in fiecare an: gata, totul online! Dar cum-necum, parca pentru a le face in ciuda…

- Conform datelor INCDFP, la prima ora a acestei dimineți, a avut loc o serie de cutremure in Romania, cutremurele fiind inregistrate in locuri diferite. O serie de cutremure in Romania, sambata dimineața! Inca din primele ore ale acestei zile, INCDFP anunța o serie de cutremure in Romania, produse in…

- In capitala, maxima va ajunge la 14 grade și se vor inregistra ploi slabe și vant moderat, se arata in prognoza speciala pentru București emisa de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Doua cutremure, ambele slabe, au avut loc miercuri dimineața, 17 aprilie, in Romania. Seismele s-au produs in Banat, județul Caraș Severin. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 05:10. „In ziua de 17 Aprilie 2024 la ora 05:10:47…

- Un barbat de 40 de ani care lucra la etajul 7 al unuii bloc din Bistrița a cazut și a murit, miercuri dimineața.Polițiștii Biroului de Investiții Criminale au fost sesizați, miercuri dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul ca, in municipiul Bistrița, o persoana a cazut

- Un caz șocant a avut loc in Italia! Un roman și-a aruncat iubita pe geam de la etajul patru. Femeia a fost descoperita a doua zi dimineata pe caldaram. Iata ce a transmis presa internaționala cu privire la acest incident care a șocat pe toata lumea!