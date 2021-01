Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba convocat in ședința extraordinara in data de 11.01.2021, a decis schimbarea temporara a destinației spațiului Centrul Cultural Iacob Mureșianu, situat in municipiul Blaj, strada Republicii, nr. 36, in structura medicala – Centru de vaccinare impotriva…

- Carantina in municipiul Sibiu, dar și in orașele Cisnadie și Talmaciu și in localitatea Șelimbar a fost prelungita cu 7 zile, incepand de luni de la ora 5.00. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera…

- Carantina in municipiul Sibiu, dar și in orașele Cisnadie și Talmaciu și in localitatea Șelimbar a fost prelungita cu 7 zile, incepand de luni de la ora 5.00, potrivit Medifax. Potrivit deciziilor CJSU adoptate duminica, rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns la 11,22 la 1000 locuitori…

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Pregatiri pentru 1 Decembrie la Alba Iulia: Drapelul Romaniei și al Uniunii Europene, arborate pe stalpii din intreg municipiul FOTO VIDEO| Pregatiri pentru 1 Decembrie la Alba Iulia: Drapelul Romaniei și al Uniunii Europene, arborate pe stalpii din intreg municipiul Au inceput…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| CARANTINA in Blaj, incepand de MARȚI, ora 00:00. Zonele vizate și masurile de protecție DOCUMENT| CARANTINA in Blaj, incepand de MARȚI, ora 00:00. Zonele vizate și masurile de protecție Avand in vedere situația epidemiologica din municipiul Blaj generata de coronavirusul SARS-CoV-2,…

- Situatia din fiecare universitate si masurile speciale luate, ce pot fi exemple pentru alte organizatii, in randurile de mai jos: La Arte, doar 2 cazuri Cele mai putine cazuri din Iasi au fost inregistrate pana acum la Universitatea Nationala de Arte „George Enescu" din Iasi, unde rectorul, prof.dr.…

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA| „Skandenberg” cu repetiție cu statuile din Cetatea Alba Carolina: Dupa ce a „pierdut” meciul de miercuri, barbatul s-a intors mai decis Pe o rețea de socializare, un videoclip al unui tanar a ajuns viral, dupa ce acesta s-a „cocoțat” pe una din statuile din Piața Cetații…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident rutier in Alba Iulia, zona Kaufland: Un șofer și-a „parcat” autoturismul intr-un stalp Un accident rutier a avut loc marți seara, in jurul orei 20.30, in zona supermarketului Kaufland din municipiul Alba Iulia. Din imagini se poate observa un autoturism care a lovit un stalp…