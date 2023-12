Tradiția Moșului Crăciun de unde vine și ce înseamnă Moș Craciun este un personaj iconic asociat cu sarbatoarea Craciunului, in special in cultura romaneasca. El reprezinta figura binefacatoare care aduce daruri copiilor in noaptea de Ajun. Moșul este deseori descris ca un batran cu barba alba, imbracat in haine roșii și cu o sanie trasa de reni. Conform tradiției, copiii iși scriu scrisorile catre […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Pompierii voluntari din Teiuș i-au luat locul lui Moș Craciun. Au asigurat lemne de foc și au dus cadouri copiilor Pompierii voluntari din Teiuș i-au luat locul lui Moș Craciun. Aceștia au asigurat lemne de foc pentru o familie nevoiașa și au dus daruri pentru cațiva copii. „Mereu in slujba oamenilor!…

- Miercuri, spiritul sarbatorilor a patruns pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, unde Universitatea Craiova și-a intampinat suporterii de toate varstele la Sarbatoarea Pomului de Craciun. Atmosfera festiva a fost intreținuta de colindatorii de la Palatul Copiilor din Craiova și Generația Folk, iar…

- Un tanar din Alba devine in fiecare an un veritabil Moș Craciun. Claudiu Petruț aduna bani prin metode inedite, cumpara cadouri și le ofera la sute de copii din comuna in care locuiește. Anul acesta a scos la licitație peste 20 de porumbei.

- Veste excelenta pentru copiii din Titu! Moș Craciun va ajunge in acest in orașul din sudul județului și va imparți cadouri tuturor micuților. Moșul va poposi in Sala de sport ,,Dumitru Miu” din oraș, duminica 17 decembrie, la ora 10.00. Alaturi de batranul cu barba alba va ajunge și un elf magic, care…

- FOTO | Tanara artista din Munții Apuseni, pictura cu suflet in postul Craciunului: A realizat un tablou cu Mantuitorul Iisus FOTO | Tanara artista din Munții Apuseni, tablou cu suflet in postul Craciunului: A realizat o pictura cu Mantuitorul Iisus O tanara artista din județul Alba a creat o adevarata…

- Un valcean a fost prins, ieri, sub influența substanțelor psihoactive de polițiștii Serviciului Rutier care l-au oprit pentru un control de rutina. Tanarul de 29 de ani, din Ramnicu Valcea, a fost oprit in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiu. In urma testarii cu aparatul din dotare,…

- VREMEA de Craciun 2023, Revelion și Anul Nou: Prognoza meteo pe patru saptamani, pana in 1 ianuarie 2024, in Alba și in țara Vremea de Craciun și Revelion 2023: Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat, vineri, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 1 ianuarie 2024. Va…

- Craciunul este mai mult decat o sarbatoare, este o stare de spirit. Inseamna speranța, bunatate, amintiri, motivul de bucurie a celor mici și pretextul de a crede in magie pentru noi, adulții. Caravana Coca-Cola – camioanele roșii ale Moșului care se plimba in luna decembrie din oraș in oraș și te inspira…