Tradiția bate Coronavirusul și la Ocna Mureș Sambata, 11 aprilie ora 11. Vorbim de sambata dinaintea Floriilor la ortodocși și greco-catolici, de sambata dinainte de Paștele Catolic. In oraș, o agitație ca și ieri, vineri cand a fost piața la Ocna Mureș. Oamenii trebuie sa se pregateasca de sarbatori, mulți inca ignora avertismentele autoritaților și iși vad de viața cu care au fost obișnuiți. Coronavirusul asta. Mulți considera ca totul e o facatura, e scenariul cel mai bine de digerat, omul modern fiind obișnuit ca orice in zilele noastre se rezolva cu clikuri, descoperiri științifice peste noapte. O fi și asta o parere. Intre timp azi,… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-A AFLAT! Cum A APARUT, de fapt, CORONAVIRUSUL. ACUM totul e clar …. Oamenii de știința susțin ca noul coronavirus s-a dezvoltat in mod natural! De vina ar fi atat liliecii, cat și pangolinii. In timp ce noul coronavirus provoaca zilnic sute de mii de victime la nivel mondial, peste 65 de state fiind…

- Germania inregistreaza un numar de peste 18.400 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si in jur de 53 de decese, potrivit unui bilant alcatuit de DPA vineri.Statistica ia in calcul cele mai recent cifre din fiecare land, care arata ca cele mai multe cazuri se inregistreaza in Renania…

- Turcia a identificat 12 noi cazuri de coronavirus, crescand la 18 numarul total al imbolnavirilor, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca.Ministrul a declarat ca doua dintre noile cazuri au legatura cu primul caz raportat in tara, in timp ce alte sapte persoane au calatorit din…

- Am vazut in ultimele zile pusee de panica in randul romanilor, speriați de noul coronavirus, numit COVID-19, sub imperiul careia s-a ajuns la golirea rafturilor magazinelor, in accese de spaima. Dar, sa fie clar, coronavirusul nu poate sa ucida mai mult decat ucide spaima! Panica ucide! Trebuie sa…

- Coronavirusul se extinde in Romania. Numarul persoanelor infectate creste de la o zi la alta. Miercuri a fost confirmat al treilea caz de conoravirus din Timisoara, respectiv al cincilea caz de coronavirus la nivel national. Este vorba despre un baiat in varsta de 16 ani, nepot al barbatului confirmat…

- Noul coronavirus risca sa provoace o pandemie, contaminand deja 82.419 persoane la nivel mondial, dintre care 2.808 nu au mai putut fi salvate. Primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Europa au fost semnalate la sfarsitul lui ianuarie, in Franta si in Marea Britanie. Intre timp, noul coronavirus…

- Epidemia de coronavirus s-a raspandit pe toate continentele, mai putin Antarctica. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate primele cazuri in mai multe state europene, inclusiv Romania, dar si in Brazilia sau Pakistan. Salvarea ar putea veni insa din Statele Unite. Donald Trump a anuntat ca oamenii…

- "Coronavirusul se transmite in general prin aer și genereaza un sindrom respirator, cu tuse, care este o tuse iritativa, se tușește mult in aceasta infecție cu coronavirusuri și ca atare, daca punem mana la gura și apoi punem mana pe masa, daca eu am coronavirus, persoana care va veni dupa mine, stand…