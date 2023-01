TradeVille – BVB, pe drumul cel bun BVB, Pe Drumul Cel Bun Bursa de Valori București a inregistrat un nou record in 2022 in ceea ce privește valoarea totala de tranzacționare, care a depașit 24 mld. RON, in creștere cu 11% vs 2021. De asemenea, au fost realizate 42 runde de finanțare, mai mult decat jumatate din numarul record inregistrat in 2021, in timp ce valoarea totala a rundelor de finanțare de anul trecut a ajuns la valoarea de 1.9 mld. EUR, fiind foarte aproape de maximul de 2 mld. EUR inregistrat in 2021. Un alt maxim pentru piața de capital romaneasca l-a reprezentat numarul investitorilor, care in primele 9L… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

