Tradeville: Amazon creste spectaculos dar Facebook intampina greutati Amazon raporteaza cresteri impresionante si continua sa se extinda, in timp ce Facebook intampina greutati in urma implementarii noilor reglementari cu privire la datele personale, dar si a scandalului Cambridge Analytica, se arata intr-o analiza a Tradeville.



Amazon a raportat pentru trimestrul al II-lea din 2018 un profit net in crestere cu 92,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent, depasind asteptarile pietei cu peste 100%. Vanzarile companiei s-au majorat atat in America de Nord (30,46%), cat si pe plan international (21,40%), la cresterea solida pe plan regional contribuind… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, vineri, ca incepand cu data de 1 noiembrie 2018 toti pasagerii vor trebui sa plateasca intre sase si zece euro pentru a putea lua la bordul avionului un bagaj de mana cu greutatea de pana la 10 kg. Conform cu noile reguli, pasagerii vor putea lua…

- Facebook a anuntat, miercuri seara tarziu, ca datele a 4 milioane de utilizatori ar fi putut fi utilizate ilegal de o alta aplicatie. Intr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru ca aceasta nu a acceptat…

- Grupul elvetian Swatch, cel mai mare producator mondial de ceasuri, a raportat miercuri o crestere de 66,5% a profitului net in primul semestru, pe fondul unei relansari puternice a vanzarilor de ceasuri pe toate segmentele de pret. Producatorul ceasurilor Omega si Tissot a precizat ca in…

- Yahoo Messenger dispare fara sa bage nimeni de seama. De fapt, a disparut in urma cu cativa ani. Acum doar e totul oficial si fara intoarcere. A dat Internetului un suflet si pleaca la fier vechi. Poti sa te uiti cu admiratie la Facebook, WhatsApp sau chiar Google, dar niciuna dintre aceste…

- Dintre companiile care s-au inscris in cursa pentru a transforma turismul spatial in realitate, Blue Origin, fondata de Jeff Bezos, pare cel mai aproape de acest deziderat. Cel mai bogat om din lume intentioneaza sa lanseze primul vehicul spatial cu pasageri la bord in 2019. Conform unor surse…

- Organismele europene de reglementare a concurentei au aprobat, luni, tranzactia de 1,9 miliarde euro prin care Deutsche Telekom vrea sa preia divizia din Austria a operatorului de cablu Liberty Global, proprietarul UPC, apreciind ca tranzactia nu va afecta competitia. Executivul comunitar…

- In cazul in care nu ai mai auzit de foarte mult timp de un scandal cu telefoanele Samsung in centrul atentiei, tocmai a iesit la iveala un nou set de probleme cauzate de smartphone-urile companiei. Mai multi utilizatori de terminale Samsung s-au trezit ca au trimis numeroase mesaje catre contacte…

- Postarile a 14 milioane de utilizatori Facebook au putut fi vazute de oricine, desi setarile de intimitate nu prevedeau vizibilitatea publica a acestora. Facebook a anuntat ca un bug a modificat setarile de intimitate ale postarilor a 14 milioane de utilizatori. Astfel, in loc sa fie vizibile…