Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristina Pruna sustine ca Romania ar fi devenit exportator net de energie daca ar fi functionat Centrala de la Iernut, mentionand ca aceasta "sta sa adune praf, in conditiile in care este finalizata in proportie de 90-". Pruna, vicepresedinte al Comisiei pentru industrii si servicii a…

- “evoMAG anunta investitii de 200.000 de euro in 2022, ca parte a strategiei de dezvoltare de anul acesta, ce vizeaza dublarea gamei de produse, continuarea procesului de automatizare, eficientizarea activitatii logistice, extinderea spatiului de depozitare, dar si cresterea accelerata a numarului de…

- Rottaprint, tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive si ambalaje flexibile in Romania, a incheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri de 26,2 milioane de euro, in crestere cu 5% fata de anul precedent, conform news.ro. "Rottaprint, tipografie flexografica producatoare de etichete…

- Compania de cai ferate a Ungariei (MAV) si agentia de turism Misszio Tours a anuntat ca si anul acesta vor pleca trenuri de pelerinaj din Ungaria spre Sumuleu Ciuc (Romania) si Czestochowa (Polonia), in luna iunie, respectiv spre Medjugorje (Bosnia si Hertegovina), in luna septembrie, au anuntat organizatorii…

- Cei 30 de angajati ai Sun Pharma, gigantul indian care detine si fabrica din Cluj, sunt de asemenea blocati din cauza protestelor, neavand acces la internet, potrivit mai multor publicații romanești.„Suntem foarte ingrijorati de situatia de acolo, avem o reprezentanta de 30 de colegi despre care nu…

- Cei 30 de angajati ai Sun Pharma, gigantul indian care detine si fabrica din Cluj, sunt de asemenea blocati din cauza protestelor, neavand acces la internet, potrivit mai multor publicații romanești.„Suntem foarte ingrijorati de situatia de acolo, avem o reprezentanta de 30 de colegi despre care nu…

- Anul 2021 a insemnat vanzari record pentru DABSTORE.ro, unul dintre cele mai noi magazine online lansate in Romania. Pentru prima data de la inființare, DAB MSP, compania care deține magazinul online, raporteaza o cifra de afaceri neta de peste 1,4 milioane de euro. Deși anul 2020 a fost la randul sau…

- Lidl a venit cu anuntul momentului pentru toti clientii din Romania! Compania se implica in protejarea mediului inconjurator prin lansarea unei campanii de reciclare de baterii vechi. Campania se desfașoara in toate magazinele Lidl din țara, iar cei care decid sa duca bateriile vechi in centrele de…