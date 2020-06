Traderii de cereale susţin că decizia de suspendare a exporturilor, luată în aprilie, a dus la scăderea credibilităţii României pe piaţa externă Suspendarea exporturilor de cereale, decizie luata de autoritati in luna aprilie, cand Romania se afla in stare de urgenta din cauza noului coronavirus, a adus comerciantilor de produse agricole si fermierilor romani pierderi de sute de mii de euro, dar mai ales o scadere a credibilitatii tarii pe piata externa.



De asemenea, masura produce inca efecte in piata, chiar daca ulterior s-a revenit asupra acestei decizii, sustin traderii de cereale si fermierii.



"Nu o sa va dau o cifra la nivel de industrie care au fost pierderile suferite, dar fara indoiala au fost companii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

