TRADATORII DE TARA ne taie dreptul la autostrazi! Orban pune cruce Autostrazii Moldovei A7 Ploiești-Bacău-Pașcani Circa 330 km de drum de mare viteza pe relația Ploiești-Buzau-Focșani-Bacau-Pașcani sunt in prezent in etapa de elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic, etapa in care va fi luata și decizia daca va fi construit ca drum expres sau direct ca autostrada. Contractele ar trebui sa fie gata la final de 2020 sau inceput de 2021, dar toate vor fi amanate chiar și cu jumatate de an. "Posibil din trimestru I 2022 sa avem desemnați caștigatori la A7", transmite Asociația Moldova vrea Autostrada. Dupa o serie de licitații lansate in 2016 și tergiversate nepermis de mult de catre Compania de Autostrazi,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

