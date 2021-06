Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii la UE ai celor 27 de state membre au decis miercuri ca persoanele vaccinate in afara blocului comunitar, inclusiv din Marea Britanie, sa poata calatori in țarile Uniunii pentru vacanțe și vizite, informeaza Digi24 , care citeaza Washington Post. Astfel, vor fi permise calatoriile neesențiale…

- Șefa diplomatiei bulgare, Ekaterina Zaharieva, a solicitat Rusiei, in cadrul unei intalniri cu ambasadorul rus la Sofia, sa colaboreze cu anchetatorii in cazul celor patru explozii si al tentativei de otravire a comerciantului de arme bulgar Emilian Gebrev pentru ca vinovații sa fie aduși in fața justiției.…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a anuntat miercuri ca o „lista cu tari neprietenoase” fata de Moscova va fi data publicitatii in curand, a informat agenția EFE, preluata de Agerpres . Anunțul coincide cu expulzarea din Rusia a trei diplomati din Slovacia, a doi din Lituania si a cate unul…

- Decizia Republicii Cehe de a expulza 18 diplomati rusi, acuzati de spionaj, constituie "o provocare", a afirmat luni Kremlinul, informeaza AFP, citata de Agerpres."În mod categoric, nu suntem de acord cu astfel de concluzii" cu privire la diplomatii rusi, a declarat…

- Noaptea trecuta, sefi ai Statului Major al Apararii din Marea Britanie au confirmat ca avioanele RAF vor survola spatiul din zona Marii Negre intr-o misiune de politie aeriana. Potrivit DailyMail , avioanele vor parasi baza lor din Marea Britanie saptamana aceasta. In timp ce Ministrul Apararii sustine…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia împotriva oricarei încercari de intimidare a Ucrainei, în urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP și Agerpres. "Suntem absolut îngrijorati de escaladarile recente…