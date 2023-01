Trădaţi de ultimul „sfert“ Debut cu stangul in noul an pentru CSM Petrolul Ploiesti, care a cedat, in primul meci din 2023, chiar in Sala Sporturilor Olimpia, in fata celor de la CS Municipal Targu Mures, scor 73-78 (17-17, 22-19, 18-20, 16-22)! Din pacate, evoluția din ultimul sfert a ”tradat” echipa ploieșteana, care a cedat pe final, deși conducea cu un punct cand mai erau cateva minute… Nu erau prea multe elemente care sa anunte un astfel de esec, dar probabil ca perioada celor aproape doua saptamani scurse de la ultimul meci, timp in care adversarii au disputat doua partide, presiunea unui joc care putea decide clasarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

