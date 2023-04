Stiri pe aceeasi tema

- Starețul Manastirii Someșul Rece din Cluj, Arsenie Galașan, a fost schimbat din funcție și nu mai are voie sa oficieze slujbe religioase, dupa o poveste de dragoste cu o femeie, care l-a tradat și parat superiorilor.Știri de Cluj a discutat cu ieromonahul Arsenie Galatean, fostul staret al Manastirii…

- Pe Eugen Cristea il știe toata lumea din celebra emisiune pentru copii „Feriti-va de magarus”, din piese de teatru, din productiile de la Acasa TV si din emisiunile Marinei Almasan. Astazi, indragitul actor implinește 71 de ani.

- Indiferent de cine a fost la guvernare, UDMR a controlat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) incepand din 2006 și pana azi prin intermediul unui medic veterinar, cu ceva pauze de cateva luni. Medicul veterinar din Salaj care in 15 ani a rezistat la 16 premieri…

- Dupa 23 de ani de casnicie, soția l-a parasit, iar Gheorghe a ramas singur in casa pe care s-ar fi straduit sa o amenajeze așa cum și-ar fi dorit partenera lui de viața. Dar asta nu e tot! Cand a plecat, femeia i-a luat cu ea și pe baieții pe care cei doi ii aveau impreuna, și l-ar fi lasat cu multe…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a explicat, la conferința de presa de la finalul meciului cu Lazio, 0-0, care a fost raționamentul pentru care nu l-a inlocuit pe Karlo Muhar, deși mijlocașul incasase un „galben” inca din minutul 36. In repriza a doua, croatul a fost eliminat, astfel ca„ feroviarii”…

- Catalin Dumitrescu a fost una dintre cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii, din sezonul 6, iar barbatul s-a facut remarcat in show-ul de la Antena 1 atat prin fizicul sau, foarte bine lucrat in sala de sport, cat și prin atitudinea sa directa, fara ocolișuri. Tanarul ne-a povestit, in exclusivitate,…

- Virgil Popescu a cerut oficial schimbarea lui Daniel Burlan din funcția de președinte al Complexului Energetic Oltenia, urmare a raportului Corpului de control privind accidentul mortal de la Cariera Jilț. Ministrul a mai cerut demisia lui Marius Negru, un alt membru al directoratului CE Oltenia. „Vom…