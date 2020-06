Stiri pe aceeasi tema

- Corneliu Dobritoiu va conduce Departamentul de Aparare si Ordine Publica din cadrul Partidului Puterii Umaniste, a transmis formatiunea politica printr-un comunicat de presa. Corneliu Dobritoiu a fost ministru al Apararii in anul 2012, iar in prezent este general in rezerva. loading...

- Un complet de trei judecatori de la instanța suprema reia, joi, procesul de mare corupție al fostului trezorier al PSD, Mircea Draghici, cel care ar fi luat 380.000 de euro din banii partidului incasați din fonduri publice, pentru achiziții personale.In acest dosar instanța suprema a trecut…

- Senatorul Teodor Meleșcanu s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste (social-liberal). Fostul ministru de Externe devine astfel primul senator al formațiunii politice. ”Personalitate marcanta, care a...

- Fostul principe Nicolae și soția sa Alina-Maria traiesc cele mai frumoase momente de cand sunt impreuna. Chiar de 1 iunie, Ziua Copilului, principele Nicolae a facut un anunț care va schimba viața cuplului. „Sunt fericit sa va pot impartași bucuria ca soția mea Alina-Maria, este insarcinata cu primul…

- Fostul prefect al județului Buzau și ex-secretar general adjunct in Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale George Sava, care a fost susținut in aceste funcții de Partidul Social Democrat, a devenit membru al Alianței Liberalilor și Democraților și a obținut funcția de secretar coordonator al…

- PSD sustine ca PNL reporneste economia cu austeritate pentru romani si firmele locale, dar cu bunastare pentru ”pilele partidului”. PSD face referire la IMM Invest, la bonusul promis pentru personalul medical si la somajul tehnic. ”Guvernul IOC (Iohannis-Orban-Citu) a platit efectiv pentru romanii…