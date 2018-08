Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a primit o lovitura dura din partea unui vice-președinte PSD. Un reprezentant al Partidului Social Democrat, care a fost candva un omul de incredere a lui Dragnea, a schimbat tabara și a trecut de partea Diasporei.

- Uniunea Salvati Romania sustine ca Agentia Nationala de Integritate nu a finalizat cercetarile in ceea ce priveste averea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, desi USR a depus o sesizare in acest sens in urma cu un an de zile.

- Un nou subiect incendiar a fost lansat in spatiul public. Liderul PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este omul rusilor? Tema a prins contur din momentul in care un nume celebru in Romania ar fi transmis in mediile externe ca intaiul social-democrat al tarii s-ar fi apropiat de oligarhii Rusiei.…

- Fostul președinte al ICCJ, Nicolae Popa, susține ca semnatura de pe protocolul SRI-ICCJ nu-i aparține, deși apare ca el ar fi semnat. Mai mult, Popa arata ca el s-a pensionat pe 1 septembrie 2009, in timp ce protocolul a fost semnat pe data de 2 septembrie 2009.Citește și: Intalnire DECISIVA…

- Secretarul general al PSD, MArian Neacsu, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, sussine ca in PSD nu de se discuta despre suspendarea presdintelui Klaus Iohannis pentru acuzatia de inalta tradare.

- China a ieșit la atac in fața Statelor Unite. Chiar Marina SUA a fost victima unui atac cibernetic devastator, care ridica tensiunile dintre Beijing și Washington, intr-un moment foarte sensibil, dupa ce președintele american Donald Trump este foarte posibil sa fi pornit un adevarat „razboi comercial”.…

- Media generala a scumpirilor - inflația - a urcat in luna aprilie 2018 la 5,2% fața de aprilie 2017, inregistrand un record al ultimilor 5 ani, iar fața de luna martie 2018 creșterea a fost, in aprilie, de 0,5%, arata datele comunicate luni de Institutul Național de Statistica (INS), potrivit Mediafax.