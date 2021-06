”Biden ne-a vandut ucrainenilor” titram ”lovitura” din 13 iunie. Atunci cand avertizam ca pe noul președinte american il doare udeva de așa-numitul parteneriat strategic cu țara noastra, ținand cont de decizia de ultima ora a Administrației Democrate de a nu mai trimite noi trupe suplimentare in Romania. In schimb, in aceeași zi in care anunța […] The post Tradare in Senat! Armata Romana, facuta sluga Ucrainei! first appeared on Ziarul National .