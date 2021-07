Stiri pe aceeasi tema

- Cine va caștiga șefia PNL se va inscrie cumva ca moștenitorul legal și oficial al lui Klaus Iohannis și va avea, in masura predictibilitații societații romanești, mari șanse sa pastreze puterea (sau mare parte din ea) dupa incheierea celui de-al doilea mandat la Cotroceni al actualului președinte. Acesta…

- Deja nu mai e un secret ca atenția liberalilor se concentreaza pe lupta pentru șefia PNL-ului, ce se va tranșa la Congresul din toamna. Pe masura ce se aleg președinții de filiale, se afla și cine il susține pe Florin Cițu, dar și cine e in tabara actualului președinte al PNL-ului, Ludovic Orban. Mai…

- Monica Anisie, fost ministru al Educatiei, este noul presedinte al PNL Sector 2, in urma alegerilor din cadrul filialei, care s-au desfasurat luni, 5 iulie. Desi a fost promovata in Guvern de Ludovic Orban, Monica Anisie este unul dintre liderii PNL care si-au anuntat sustinerea pentru Florin…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, participa, vineri dupa-amiaza, la alegerile filialei sector 5 București, deși membru ale acesteia este premierul Florin Cițu, contracandidatul sau la șefia partidului. Florin Cițu nu a venit la alegerile filialei sale, ci a preferat sa asiste la cele de la Vaslui, unde…

- Lupta dintre Ludovic Orban și Florin Cițu pentru șefia PNL a trecut foarte repede la un alt nivel de susținere pentru un anume candidat. Daca, premierul Florin Cițu a acceptat sa mearga pe mana și susținerea foștilor pediști, Ludovic Orban a ales sa mearga și pe susținerea unor lideri locali sau chiar…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, sambata, ca Florin Citu i-a cerut direct sustinerea politica pentru Congresul PNL, acolo unde premierul ar urma sa candideze impotriva lui Ludovic Orban.

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…