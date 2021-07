Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 12 iulie, un mesaj dupa ce partidul PAS, condus de Maia Sandu, a caștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Iohannis a subliniat „spiritul civic si optiunea clara pentru reforme” ale cetatenilor Republicii Moldova.„Felicitari…

- Noul Birou Permanent Judetean al PNL Neamt s-a intrunit, vineri, in prima sa sedinta, iar principala hotarare adoptata a fost mandatarea actualului presedinte, George Lazar, pentru a-l sprijini pe premierul Florin Citu la Congresul PNL din 25 septembrie. Decizia a fost votata in unanimitate,…

- Afirmația ii aparține lui Tudor Chirila care a comentat ultimele evoluții ale protagoniștilor campaniei interne a PNL. Intr-o postare foarte acida pe contul sau de Facebook, Tudor Chirila ii prezinta pe Florin Cițu și pe Ludovic Orban, ca pe doi batauși care „iși dau la gioale”. Tudor Chirila face o…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca, atunci cand a fost premier al Romaniei, „intotdeauna am cautat sa fiu prezent” acolo unde era necesara prezența lui, cu referire la faptul ca premierul Florin Cițu nu s-a deplasat la Navodari dupa explozia de la Rafinaria Petromidia. Ludovic Orban a fost…

- Alina Gorghiu lanseaza, duminica, un atac la președintele PNL, Ludovic Orban, care a spus, despre contracandidatul sau la șefia PNL, Florin Cițu, ca nu poate vorbi despre suflu avand in spatee oameni ca Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc și alții. Alina Gorghiu a scris, duminica, pe Facebook,…

- Ludovic Orban este tradat de tot mai mulți oameni pe care i-a pus in funcții cheie, fie in Guvern, fie in alte instituții ale statului sau in partid. Ultima care i-a ”infipt” cuțitul in spate celui care a facut-o mare este Mara Mareș, șefa Tineretului Național Liberal. Mareș, despre care gurile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu ocazia unei vizite in judetul Bacau, ca PNL este un partid serios, in care competitia este una constructiva, un partid care trebuie sa ramana unit indiferent de rezultatul competitiei interne, anunța Agerpres. "PNL este un partid serios,…

- Deputata Cosette Chichirau, copresedinte al filialei USR PLUS Iasi, îi transmite liderului PNL Ludovic Orban ca nu trebuie sa își faca „griji pentru bugetul Iasiului, ci pentru colegii de partid”, dupa ce la Primaria Iasi, condusa de liberalul Mihai Chirica, „au trecut…