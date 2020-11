Trădare în PNL, avantaj PSD. Olguţa Vasilescu are viceprimari de la PSD (VIDEO) Tradare in PNL, avantaj PSD. Surpriza de proportii la ședința de ieri a Consiliului Local (CL) Craiova, cea in care urma sa se definitiveze componenta consiliului local, sa se organizeze comisiile de specialitate si sa se voteze viceprimarii. Alianta de dreapta formata din consilierii municipali de la PNL si USR-PLUS pornea cu prima sansa la stabilirea comisiilor si punerea in functie a viceprimarilor, avand in vedere ca detinea majoritatea in CL, cu 14 mandate din 27. Sedinta a inceput cu depunerea juramantului de catre cei sase consilieri supleanti ale caror mandate au fost validate de Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

