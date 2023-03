Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru, fostul internațional, a analizat infrangerea Rapidului cu Hermannstadt, scor 1-2. Fostul mijlocaș al Stelei nu a ințeles echipa de start aleasa de Mutu. Considera ca Papeau, Ongenda și Alex Ionița s-au calcat pe picioare. Rapid - Hermannstadt 0-1. Panduru, „bagat in ceața de Mutu” „Eu…

- Deși rapidiștii au suferit in meciul cu Hermannstadt, pierdut cu 0-1, cei aproximativ 12.000 de suporteri prezenți pe stadion au facut din nou show! Printre ei s-a aflat și Diana Șucu (49 de ani), soția lui Dan Șucu (59 de ani). Consoarta patronului de la Rapid a fost fotografiata alaturi de Șucu in…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a precizat ca Hervin Ongenda (27 de ani, mijlocaș ofensiv) este in lot pentru partida cu Hermannstadt și ar putea debuta in alb-vișiniu. Rapid și Hermannstadt se intalnesc azi, in etapa #29 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre greșelile de arbitraj din acest sezon de Superliga. Rapid - Hermannstadt se joaca sambata, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 La conferința de presa premergatoare mecviului…

- Victor Angelescu, acționar la Rapid, nu ințelege diferența intre prestațiile echipei pe teren propriu, in Giulești, și cele din deplasare. Miercuri seara, Rapid a caștigat cu mare dificultate la Botoșani, 2-1, la capatul unui meci dominat de moldoveni, „rezolvat” de Dragoș Grigore in minutul 90+4 cu…

- „Scandalul Cristina Neagu” incinge spiritele in handbalul romanesc. CSM București a sarit sa-și apere jucatoarea, dupa ce fanii Rapidului au injurat-o grosolan la meciul de Cupa, din 22 februarie 2023, din sala Polivalenta, iar conducatorii din Giulești au raspuns rapid. „Scandalul Cristina Neagu” faza…

- FC Voluntari este la 6 puncte de locul 6 in Liga 1, ultimul de play-off, ocupat in acest moment de Sepsi. In prima etapa de la reluarea sezonului, ilfovenii joaca pe teren propriu contra lui U Cluj, antrenorii celor doua echipe s-au spionat reciproc vineri la ultimele partide amicale din Antalya, in…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul celor de la Rapid, iși avertizeaza jucatorii, inainte de meciul pe care formația din Giulești o va disputa in deplasare, contra celor de la UTA Arad, in runda cu numarul 21 din Superliga. UTA Arad - Rapid se joaca duminica, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT…