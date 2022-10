Tractorul românesc, la mare căutare. Care este motivul pentru care s-au dublat vânzările Chiar daca 2022 a fost un an greu pentru producatorii agricoli din cauza secetei, vanzarile producatorului roman de tractoare Irum de la Reghin au mers destul de bine, aproape ca s-au dublat, dupa cum susțin reprezentanții firmei. Principalul atu: utilajele agricole se afla in stoc și nu trebuie așteptat cu lunile pentru livrare, cum se intampla acum in mare parte la produsele aduse din import. “Cererea a crescut destul de mult, chiar daca este un an mai greu din punct de vedere al producțiilor. Fermierii au prins incredere in produsele noastre, aproape ca s-a dublat cererea fața de anul trecut,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

