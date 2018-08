Stiri pe aceeasi tema

- Autorului accidentului rutier produs joi, pe DN 2C, pe raza orasului Pogoanele, si soldat cu ranirea a 12 persoane, un tractorist in varsta de 40 de ani din aceeasi localitate, a primit vineri dupa amiaza mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, aflat sub influenta alcoolului,…

- Tractoristul implicat in accidentul de la Calțuna, in care au fost raniți zece oameni, a fugit de la fata locului. Barbatul acuzat ca a provocat evenimentul rutier a fost cautat toata seara de politisti. Cateva ore mai tarziu a fost identificat și adus la audieri, acesta fiind sub influența bauturilor…

- O fetița in varsta de 5 ani internata la Institutul Mamei și Copilului din Capitala va fi transportata la Bucuresti cu un elicopter SMURD Galați. Copila este in stare grava, dar stabila, dupa ce s-a intoxicat cu paracetamol.

- Consilierii de probațiune din Capitala anunța ca, miercuri, au intrat in greva, alaturi de angajați din alte șase județe, fiind nemulțumiți de problemele privind calcularea salariilor, semnalate de-a lungul anilor la Ministerul Justiției. Alte 12 județe se pregatesc sa intre in greva joi și vineri,…

- Grav accident de circulație in Buzau, produs duminica dupa amiaza din cauza unui șofer care a patruns pe contrasens. Cinic persoane au fost ranite, iar una dintre ele a fost preluata de un elicopter SMURD și adusa in Capitala. Accidentul grav din Buzau de duminica dupa amiza s-a produs in apropierea…

- Cinci persoane au fost ranite duminica intr-un accident rutier produs pe DN2, pe raza localitatii Cioranca, una dintre victime fiind transportata cu un elicopter SMURD la Bucurest, relateaza agerpres. "Doua autoturisme care circulau in sensuri diferite au intrat intr-o coliziune la intrarea…

- Un baiat de doar 6 luni a fost transportat din Chisinau cu un elicopter al serviciului SMURD Iasi la Bucuresti.Potrivit reprezentantilor IGSU, copilul a fost diagnosticat cu insuficiența hepatica acuta și se afla in stare constanta stabila.

- Un grav accident s-a petrecut pe DN 2 E85 in afara localitatii Limpezis. Traficul se desfasoara pe un singur sens. Din primele date, o autoutilitara a acrosat o caruta pe sensul Bucuresti -Buzau si au rezultat 4 victime. La fata locului actioneaza echipaje de politie ambulanta si Smurd. Toate cele 4…