- Ianis Hagi (24 de ani) a fost anunțat de managerul Michael Beale ca poate pleca in acest mercato, dupa ce nu a fost trecut pe lista pentru play-off-ul Ligii. Presa din Scoția dezvaluie unde ar ajunge romanul: Lazio, Celta Vigo, Genk, Lecce, Galatasaray sau Al-Ettifaq. Nemulțumit cu actualul sau statut…

- Ianis Hagi nu traverseaza deloc o perioada buna la Glasgow Rangers, asta dupa ce antrenorul l-a exclus de pe lista UEFA pentru dubla cu PSV Eindhoven din play-off-ul Ligii Campionilor. Internaționalul roman s-ar putea intoarce in SuperLiga Romaniei.

- Ianis Hagi și-a criticat antrenorul și i-a reproșat ca nu ii ofera mai multe șanse, iar „nota de plata” a venit rapid. Internaționalul roman nu face parte din lotul lui Glasgow Rangers pentru duelul cu PSV, din play-off-ul Champions League. Jurnaliștii din Scoția sunt convinși ca pentru el este finalul…

- Introdus la Glasgow Rangers abia in minutul 57 al meciului cu modesta Greenock Morton (2-1), din Cupa Ligii Scoției, Ianis Hagi (24 de ani) și-a strigat frustrarea, dar jurnaliștii scoțieni nu-i dau prea multe șanse: „Managerul Michael Beale nu-l privește ca pe omul sau, nu se potrivește deloc profilului…

- Ianis Hagi ar putea sa fie coleg la Glasgow Rangers cu un jucator roman. Presa din Scoția scrie ca Octavian Popescu a ajuns pe lista de achiziții a antrenorului Michael Beale, dupa transferul lui Ryan Kent, la Fenerbahce, din aceasta vara. Jurnaliștii i-au facut o descriere fotbalistului roman și au…

- Ianis Hagi ii pune in mare incurcatura pe conducatorii și antrenorii lui Glasgow Rangers. Scoțienii vor sa-l vanda și sunt gata sa accepte chiar și trei milioane de euro, dar internaționalul roman s-a prezentat foarte bine in stagiul de pregatire și in partidele amicale. Jurnaliștii care au analizat…

- Ianis Hagi are șanse mari sa plece de la Glasgow Rangers, in aceasta vara. Aberdeen, Espanyol și Galatasaray și mai nou Lecce sunt echipele interesate de internaționalul roman. Lucrurile nu sunt insa deloc simple pentru ca jurnaliștii au aflat ca cei care conduc gruparea din Scoția s-au razgandit și…

- Ianis Hagi se pregatește pentru un nou sezon, iar internaționalul roman spera sa prinda și mai multe minute in urmatorul an. Pentru moment, nu se știe insa daca Hagi Jr va continua in Scoția, avand in vedere faptul ca echipa ia in calcul sa il cedeze la un alt club.