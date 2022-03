Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Rusia are puterea de a pune la locul lor inamicii condusi de Statele Unite, iar Moscova va zadarnici complotul rusofob al Occidentului de a dezbina Rusia, a declarat joi unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008…

- Rusia a boicotat luni audierile in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga in cadrul unei proceduri initiate de Ucraina, care va argumenta ca Moscova a interpretat in mod fals legea cu privire la genocid pentru a-si justifica invazia si va solicita un ordin de urgenta pentru stoparea…

- Rusia a boicotat luni audierile în fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga în cadrul unei proceduri initiate de Ucraina, care va argumenta ca Moscova a interpretat în mod fals legea cu privire la genocid pentru a-si justifica invazia si va solicita un ordin de urgenta…

- Ucraina va cere luni Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga, principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), sa emita o hotarare de urgenta prin care sa solicite Rusiei sa isi opreasca invazia, considerand ca argumentele folosite de Moscova

- Ucraina va cere luni Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga, principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), sa emita o hotarare de urgenta prin care sa solicite Rusiei sa isi opreasca invazia, considerand ca argumentele folosite de Moscova pentru a-si justifica atacul…

- Ucraina va cere luni 7 martie Curii Internaionale de Justiie de la Haga principalul organ judiciar al Organizaiei Naiunilor Unite s emit o hotrâre de urgen prin care s solicite Rusiei s îi opreasc invazia considerând c argumentele folosite de Moscova pentru ai justifica atacul armat s...

- Ucraina va cere luni Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga, principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), sa emita o hotarare de urgenta prin care sa solicite Rusiei sa isi opreasca invazia, considerand ca argumentele folosite de Moscova pentru a-si justifica atacul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat marti ca Rusia nu vrea razboi si doreste ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul asupra securitatii europene si pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar a descris situatia din estul separatist prorus al acestei tari drept un ”genocid”, relateaza…