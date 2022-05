Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Magurele, județul Ilfov, a fost rapita și batuta de patru barbați, unul dintre ei fiind fostul concubin. Trei dintre barbați sunt arestați preventiv, iar altul este plasat sub control judiciar, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de averse, valabila in mai multe zone din trei judete situate in Muntenia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) a modificat o linie de autobuz pentru a asigura o legatura directa intre Romprim si Banu Manta, prin Gara de Nord, in urma incendiului produs la substatia electrica Sudului, care a afectat alimentarea retelelor…

- Tramvaiele liniilor 16 si 36 vor circula pe trasee scurtate sambata, 9 aprilie 2022, de la terminalele "Piata Sfanta Vineri", respectiv "Republica" pana la "Bulevardul Lacul Tei", potrivit unui comunicat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI),…

- Autobuzele liniilor 168, 226, 361 si 368 vor circula pe trasee deviate duminica,in intervalul orar 6:00-17:00, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderul filialei Ilfov a partidului condus de Ludovic Orban, ”Forța Dreptei”, deputatul Ionel Danca, a constituit sambata, in orașul Pantelimon, cea de a patra organizație din județ a formațiunii politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un sofer a fost prins de politisti circuland cu viteza de 138 kilometri pe ora intr-un cartier din municipiul Arad, cu 88 kilometri pe ora peste viteza legala admisa in acel loc, potrivit Agerpres.Barbatul are 35 de ani si este din judetul Ilfov, fiind oprit in cartierul Vlaicu. Fii la curent cu…

- Sase persoane au fost audiate de politistii Capitalei in urma a opt perchezitii in Capitala si judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu estimat de peste un milion de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…