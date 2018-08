Stiri pe aceeasi tema

- Apple a ajuns la o capitalizare de peste 950 miliarde dolari dupa anunțul rezultatelor financiare care au fost peste așteptari, in special fiindca prețul mediu al unui iPhone a atins un nou record, de 724 dolari, datorita modelului iPhoneX. Compania a avut trimestrul trecut venituri de peste 53 miliarde…

- Pierderile totale provocate de furtuni, inundatii si cutremure la nivel mondial s-au redus la jumatate in primele sase luni ale acestui an, pana la 33 miliarde de dolari, aceasta fiind cea mai mica cifra inregistrata in ultimii 13 ani, a anuntat miercuri grupul german de reasigurari Munich Re, transmite…

- Xiaomi, al patrulea mare producator de smartphone-uri, a debutat luni la bursa de la Hong Kong, iar acțiunile au scazut cu aproape 6% la pre-tranzacționare, revenindu-și apoi. Xiaomi este evaluata la 54 miliarde dolari, mult sub cele mai optimiste prognoze care indicau chiar și 100 miliarde dolari.…

- Werner Wolff, numit in noiembrie anul trecut la conducerea transportatorului aerian national Tarom, respecta o strategie de redresare a companiei si va initia un proces amplu de reorganizare a societatii. Acesta a declarat, intr-un interviu pentru News.ro, ca Tarom va ajunge pe profit in acest an, dupa…

- Uniunea Europeana a avertizat SUA ca impunerea de taxe vamale pe mașini și piese auto va afecta industria auto din Europa și ca, probabil, vor fi implementate contramasuri reprezentand taxe de 294 de miliarde de dolari asupra importurilor din SUA. Pentru a-și susține avertismentul, UE a precizat ca…

- In timp ce populația Romaniei facea foamea in anii ’70-’80, țara noastra, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, se angrena intr-o campanie diplomatico-economica agresiva in Orientul Mijlociu și Africa. Romania construia rafinarii in Siria, hidrocentrale in Algeria, explora zacaminte de țiței in Libia,…

- Samsung a creat un fond de investitii de 150 de milioane de dolari, prin care vrea sa finanteze startup-uri din domeniul inteligentei artificiale (AI). Compania este interesata de firme aflate la inceput de drum pentru prime runde de investitii si finantari de tip seed.

- Banii curg in economia americana si ofera sustinere pentru o piata a actiunilor de altfel letagica, scrie CNBC. Daca actualele conditii se vor mentine, companiile ar putea injecta in acest an peste 2.500 miliarde de dolari in rascumparari de actiuni, dividende si M&A. Companiile stau pe…