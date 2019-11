Toyota susține că nu există cerere pentru mașini electrice: "Clienții caută mai ... Toyota este unul dintre ultimii constructori care au anunțat planuri concrete pentru dezvoltarea de modele electrice, ca parte a planurilor de a respecta noile norme de poluare din 2021. Oficialii constructorului japonez justifica insa aceasta intarziere prin faptul ca cererea pentru mașini electrice este aproape inexistenta, comparativ cu dorința șoferilor de a conduce modele hibride. "Facem lucrurile in ordinea cererilor din partea clienților. Cand... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Fiat-Chrysler se afla in prezent in plin proces de fuziune cu Grupul PSA Peugeot-Citroen, iar unul dintre motive este legat de absența unor modele electrice in gama. Chiar daca fuziunea ar oferi constructorului italo-american acces la o serie de tehnologii folosite deja pe modele precum Peugeot…

- Al patrulea cel mai mare producator auto din Coreea de Sud intra și el in hora electrificarii, dar cu o intarziere fața de concurenții sai direcți. SsangYong, companie controlata de indienii de la Mahindra, a anunțat ca lucreaza la o noua platforma ce va fi gandita special pentru vehicule electrice.…

- Municipalitatea suceveana va introduce, printr-un proiect de hotarare care se va discuta in sedinta de Consiliu Local de joi, 24 octombrie, o serie de masuri ce vizeaza stimularea utilizarii de masini nepoluante, electrice, atat de catre populatie, cat si de agentii economici.„Facem inca un ...

- Toyota este unul dintre cei mai mari constructori auto care in prezent nu are niciun model electric in gama, insa producatorul japonez a confirmat anterior ca pune la punct o strategie ambițioasa in acest domeniu. Reprezentanții constructorului japonez au confirmat acum pentru publicația Autocar un…

- Desi abia luna trecuta noua masina sport electrica de la Porsche si-a sarbatorit premiera simultan pe trei continente, acum compania prezinta deja a treia versiune a berlinei sport - Taycan 4S.

- Toyota a anunțat ca peste 500.000 de clienți au folosit in ultimii doi ani serviciul de car-pooling CleverShuttle, care folosește modelul electric alimentat cu hidrogen Mirai in Hamburg, Munchen și Stuttgart.

- Cele mai vandute 10 modele de masini electrice pe piata europeana au avut impreuna vanzari de peste 160.000 de unitati in primul semestru al anului, in crestere cu 88% comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2018, scrie Automotive News Europe .

- Bugetele pentru achiziția unei mașini noi in Romania au crescut fața de anii trecuți, iar clienții sunt mai interesați de un cost cat mai mic de utilizare și o valoare de vanzare cat mai mare. Un studiu realizat de Jato Dynamics și publicat de Inchcape, compania care importa marca Toyota in Romania,…