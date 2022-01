Stiri pe aceeasi tema

- Compania nipona Toyota a anuntat vineri ca vanzarile sale de vehicule au crescut in 2021 cu 10,1%, devenind pentru al doilea an consecutiv cel mai mare producator auto mondial, si extinzand diferenta fata de cel mai apropiat rival, grupul german Volkswagen AG, transmit Kyodo si Reuters. Toyota…

- Anul trecut s-au vândut în lume 1,35 miliarde de smartphone-uri, cu 70 de milioane mai multe decât în 2020, arata datele IDC. Ultimul trimestru a fost unul record pentru Apple care a livrat aproape 85 de milioane de unitați, iar Samsung a fost de doi, cu aproape 69 milioane.…

- ​BMW a anunțat vânzari de 2.21 milioane de unitați în lume, cel mai bun rezultat anual de pâna acum, într-un an 2021 în care multe alte marci au crescut din cauza crizei de procesoare. Grupul BMW a vândut peste 2,5 milioane de mașini în lume, incluzând…

- Grupul Daimler AG a anuntat vineri, 7 ianuarie, ca divizia sa Mercedes Benz a vandut anul trecut 2,05 milioane de vehicule, pierzand titlul global pe segmentul de masini de lux pentru prima data in ultimii cinci ani, transmit DPA si Reuters.Brandul BMW raportase pentru 2021 vanzari record de 2,2 milioane…

- Toyota Motor a detronat General Motors ca cel mai mare producator auto din SUA in functie de vanzari in 2021, marcand pentru prima data din 1931 cand producatorul auto din Detroit nu a avut cele mai mari vanzari pe piata americana.De asemenea, este prima data cand un producator auto din afara Statelor…

- Toyota Motor a detronat General Motors ca cel mai mare producator auto din SUA in functie de vanzari in 2021, marcand pentru prima data din 1931 cand producatorul auto din Detroit nu a avut cele mai mari vanzari pe piata americana, transmite Reuters. De asemenea, este prima data cand un producator auto…

- De asemenea, este prima data cand un producator auto din afara Statelor Unite ocupa primul loc la vinzarile din America. Toyota a reusit sa gestioneze mai bine problemele lantului de aprovizionare, permitandu-i sa ia pozitia de lider de la GM pentru prima data in 90 de ani. O lipsa continua de cipuri…

- Conform IDC, piata smartphone-urilor a scazut, in al treilea trimestru, cu 6,7%, tragandu cu ea, in jos, nume mari din randul producatorilor, inclusiv Xiaomi si Samsung. De la 80,4 milioane de unitati livrate in urma cu un an, Samsung a livrat acum doar 69 de milioane de unitati, ceea ce-i aduce producatorului…