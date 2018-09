TOYOTA ROMANIA a selectat un alt reprezentant al marcii TOYOTA in IASI Industria auto trece prin transformari importante in perioada urmatoare, atat din perspectiva provocarilor tehnologice, cat si a schimbarii comportamentului clientilor. Toyota este un pioner al electrificarii industriei auto, dezvoltand propulsia hibrida inca din anul 1997 prin lansarea modelului Prius, totodata acordand o atentie deosebita relatiei cu clientul, prin nivelul serviciilor acordate. Calitatea, durabilitatea si fiabilitatea produselor este parte din ADN-ul Toyota impreuna cu ospi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – 25.08.2018/ora 08:00 Unioniștii din Romania și Republica Moldova care merg pe jos in Marșul Centenarului pe traseul Alba Iulia – Chișinau au ajuns, ieri, la Iași, ultimul mare oraș in care poposesc inainte de a trece Prutul. Sambata si duminica, participanții vor fi prezenți la lucrarile…

- Constantin Teleman, originar din localitatea Costuleni, este calugar la Manastirea Vatopedu de la Muntele Athos, scrie zdi.ro. Judecatoria de la Raducaneni l-a condamnat pe barbat la un an și o luna de inchisoare cu suspendare, fiind gasit vinovat de refuz de prelevare probe biologice. Citeste…

- Un copil de 15 ani, aflat în stare grava a fost adus de la Soroca în capitala cu elicopterul SMURD în urma cu puțin timp. Potrivit IGSU, tânarul de 15 ani a suferit o lovitura foarte grava la cap ieri, în incinta unui bazin din Soroca. Echipajul elicopterului…

- In ultima saptamana, au fost raportate inca 105 cazuri nou confirmate de rujeola in 12 judete si in Capitala, informeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 14.701, din care 59 de decese. In perioada 9-13…

- Industria de pescuit si de prelucrare a pestelui aproape a disparut din Romania. Am pierdut flota de pescuit oceanic, marile fabrici de conserve au fost bagate in faliment, iar acum piata este dominata de...

- Un echipaj format din prof.univ.dr. Marin Chirazi, de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, si Iulian Andon, student la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti va strabate cu un caiac traseul Amsterdam – Constanta.

- Dumitru Grosei - cel mai selectat regizor moldovean la festivalurile internaționale de film, in prima jumatate a anului 2018. Trei dintre filmele sale au adunat noua selecții oficiale in Italia, China, Maroc, Turcia, Albania, Liban, Romania și Rusia.