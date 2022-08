Daca pana acum 10 ani sedanurile erau la putere, astazi se pare ca preferințele șoferilor se indreapta din ce in ce mai mult catre alegerea de SUV-uri și autoturisme tot mai puțin poluante. The post Toyota RAV4 Adventure HYB, un SUV clasic potrivit pentru șoferii care cauta simplitate și performanța appeared first on Puterea.ro .