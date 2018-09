Toyota, problema la automobile hibride. Rechemare în service Constructorul auto japonez Toyota Motor Corp si-a anuntat miercuri intentia de a rechema la service un numar de 1,03 milioane de vehicule hibride, inclusiv modelul Prius, vandute in Japonia, America de Nord si Europa din cauza unei probleme de cablaj care poate provoca, in anumite conditii de uzura, un scurt circuit, transmite Reuters. Aceste probleme afecteaza vehiculele produse in Japonia in perioada iunie 2015-mai 2018, printre care versiunea 'plug-in' a modelului Prius si SUV-ul compact C-HR, vandute in Japonia, Europa, Australia si in alte tari. Jumatate din vehiculele rechemate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

