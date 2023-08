Stiri pe aceeasi tema

- Productia fabricii din Cehia a Toyota a fost oprita din cauza deficitului de componente, cauzat de un incendiu la un furnizor local, a anuntat marti un purtator de cuvant al producatorului auto nipon, transmite Reuters."Am fost nevoiti sa oprim productia luni seara, ceea ce, desigur, va afecta planul…

- Producția armei de asalt Beretta ar putea fi mutata de la Fabrica din Plopeni la una dintre societațile din Cugir, filiale ale companiei naționale Romarm. Memorandumul semnat in 2019 nu a fost pus in practica

- Inflatia Ungariei va incetini la 7-8% pana in decembrie (ministrul de Finante)Inflatia in Ungaria va incetini la 7-8% pana in decembrie, de la 20,1% in iunie, ajutand la redresarea economiei, a declarat pentru Reuters ministrul de Finante, Mihaly Varga, adaugand ca in prezent nu sunt necesare masuri…

- Centrala nucleara Paks din Ungaria a oprit trei dintre cele patru reactoare ale sale, cu o putere combinata de 240 MW, din cauza cresterii temperaturii fluviului Dunarea, a anuntat joi seara operatorul centralei, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Temperatura Dunarii, a carei apa este folosita pentru…

- Producatorul american de cipuri Intel va cheltui 25 de miliarde de dolari pentru o noua fabrica de semiconductori in Israel, a declarat duminica premierul Benjamin Netanyahu, numind-o cea mai mare investitie internationala din tara, transmite Reuters.Fabrica din Kiryat Gat urmeaza sa se deschida…

- Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a salutat momentul, declarand ca este „incantat sa extinda rolul Poloniei in lanțul global de aprovizionare cu semiconductori”. Varșovia nu a precizat ce subvenții a oferit Intel, scriu Reuters și Financial Times.Intel va construi o fabrica de asamblare și testare a…

- Arabia Saudita promite noi reduceri voluntare ale producției de petrol, ca parte a unui acord mai larg al OPEC+ de reducere a producției, au declarat surse pentru Reuters, in timp ce grupul se confrunta cu scaderea prețurilor petrolului și cu o supraoferta iminenta, relateaza Rador. –OPEC+ a ajuns…

- Elon Musk se va intalni cu oficiali din China - Va vizita fabrica Tesla din Shanghai. Directorul general al Tesla, Elon Musk, ar urma sa viziteze saptamana aceasta China, prima sa calatorie in statul asiatic din ultimii trei ani, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…