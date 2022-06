Toyota Motors continuă să-și suspende producția de mașini. Care sunt motivele Toyota Motor a anuntat joi ca planuieste o suspendare suplimentara a productiei auto din Japonia in iunie si iulie, din cauza deficitului de semiconductori si a unui focar de Covid-19 la unul dintre furnizorii sai, transmite Reuters. Este pentru a treia oara cand cel mai mare producator auto din lume dupa vanzari isi ajusteaza planurile […] The post Toyota Motors continua sa-și suspende producția de mașini. Care sunt motivele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a anuntat, joi, primul caz de infectare cu COVID-19 de la inceputul pandemiei, informeaza AFP si Reuters. Acest prim caz, depistat in timpul testelor efectuate duminica la Phenian pe persoane bolnave si febrile, corespunde variantei foarte transmisibile Omicron BA.2, a precizat agentia…

- Varianta Omicron a virusului SARS-CoV2 este la fel de severa ca variantele anterioare si la fel de contagios, potrivit unui studio de amploare realizat in Statele Unite. „Am constatat ca riscurile de spitalizare și mortalitate au fost aproape identice”, au declarat patru oameni de știința citați de…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat, miercuri, sancțiuni impotriva a 63 de oficiali, jurnaliști și profesori japonezi pentru ca s-au angajat in ceea ce a numit „retorica inacceptabila” impotriva Moscovei, transmite Reuters. Cap de lista este premierul japonez Fumio Kishida, dar și alți oficiali,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…

- Beijing, capitala Chinei care se confrunta cu un nou focar de coronavirus, a inasprit, duminica, restrictiile asociate COVID-19 si a lansat o noua runda de testare in masa, informeaza Reuters. Focarul din Shanghai, care a debutat in martie, a fost cel mai acut din China dupa primele luni ale pandemiei,…

- Inmatricularile de masini noi in Europa au scazut in martie pentru a noua luna consecutiv, fiind afectate in continuare de problemele lantului de aprovizionare, care sunt amplificate de razboiul din Ucraina, potrivit datelor din industrie, citate de Reuters. Numarul de vehicule noi inmatriculate in…

- Grecia a anuntat, miercuri, ca restrictiile pandemice, precum purtarea mastilor sanitare in spatiile inchise si certificatele COVID-10, vor fi ridicate pe toata durata perioadei turistice estivale, iar autoritatile vor lua in considerare reintroducerea acestora in septembrie, relateaza Reuters. Numarul…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson și Rishi Sunak, ministrul de Finanțe, vor fi amendați pentru petrecerile din Downing Street din timpul lockdown-ului, anunța BBC. Poliția Metropolitana a investigat 12 evenimente organizate la reședințele din Downing Street și Whitehall, despre care se presupune…