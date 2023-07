Stiri pe aceeasi tema

- NASA intentioneaza sa dezvolte tehnologii de exploatare a resurselor de pe Luna, care vor include initial oxigen si apa si care vor fi extinse ulterior la extractia de fier si de minereuri rare, in contextul in care agentia spatiala americana a intreprins deja anumiti pasi pentru a putea sa realizeze…

- Dupa ce au facut furori pe Terra, acum chatbotii sunt gata sa plece si in misiuni cosmice. NASA lucreaza la un asistent in still ChatGPT pentru astronautii din misiunile sale. NASA va crea acest mecanism cu scopul de a realiza experimente si manvre complexe prin intermediul unei interfete naturale de…

- Premierul japonez Fumio Kishida a declarat miercuri ca tara sa nu are planuri de a deveni membra NATO, dar a admis intentia Aliantei de securitate de a deschide un birou de legatura in Japonia, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Premierul japonez Fumio Kishida a declarat miercuri ca tara sa nu are planuri de a deveni membra NATO dar a admis intentia aliantei de securitate de a deschide un birou de legatura in Japonia, relateaza Reuters.

- UPDATE 05:30 Procuratura Generala a Ucrainei inregistreaza peste 88.500 de crime de razboi rusestiAgresiunea rusa in Ucraina este evidenta. Trupele Kremlinului au comis 88.517 crime de razboi in Ucraina de la inceputul invaziei, informeaza Procuratura Generala ucraineana.UPDATE 04:00 Explozii raportate…

- Japonia va oferi Republicii Moldova un credit preferențial in valoare de circa 100 de milioane de dolari, pentru realizarea Proiectului „Politici de dezvoltare intru redresarea economica”. Finanțarea se va realiza in cadrul Programului „Dezvoltare și Redresare Economica”, obiectivul caruia este de a…

- Președintele Xi Jinping și prim-ministrul japonez, Fumio Kishida, și-au trimis, joi, mesaje cu ocazia implinirii a 50 de ani de la normalizarea relațiilor diplomatice. Xi Jinping a subliniat ca in ultimele cinci decenii ambele parți au aprofundat schimburile și cooperarea in diverse domenii și au promovat…

- Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a declarat marti ca intentioneaza sa viziteze Coreea de Sud saptamana viitoare pentru a discuta cu presedintele Yoon Suk Yeol, in contextul in care cei doi aliati ai SUA urmaresc o apropiere mai mare, transmite AFP, citat de news.ro.Aceasta ar fi prima vizita…