Toyota lansează noile Corolla și C-HR Black Edition Corolla și C-HR sunt doua dintre cele mai populare modele din portofoliul Toyota. Un motiv numai bun pentru a le comercializa intr-o versiune speciala Black Edition, una pe care a primit-o anterior și SUV-ul RAV4. Noua Toyota Corolla Black Edition este oferita doar in nivelul de echipare GR Sport și ascunde sub capota motorul de 2.0 litri hibrid, capabil de 184 CP. Caroseria in cinci uși este vopsita intr-o nuanța neagra, iar pachetul este completat de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

