- In plan economic, raspandirea variantei Delta a coronavirusului și problemele din lanțurile de aprovizionare franeaza redresarea globala, iar rolul Chinei in economia mondiala se schimba, avertizeaza Financial Times. In 2008, creșterea rapida a Chinei in curs de industrializare – susținuta de stimuli…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat ca majorarea pretului la grau ar putea determina si o scumpire a painii, in conditiile in care materia prima utilizata, respectiv graul, are o pondere semnificativa in pret, 65-70-, iar intre 30-35- energia, apa, combustibilul si forta de munca. Desi la…

- Producția de floarea soarelui inregstreaza un record in acest an, ajungand la un total de 3,3 milioane de tone, cu 1,22 de milioane de tone mai mare fața de 2020. Aceasta cantitate reprezinta 34% din porducția...

- Productia a fost oprita din nou la fabrica Mercedes din Kecskemet (Ungaria), pentru o perioada de trei saptamani, din cauza lipsei de piese provocata de dificultatile furnizorilor, anunta MTI. Conform informatiilor Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Srl., fabrica din Kecskemet se adapteaza…

- Conform informatiilor Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Srl., fabrica din Kecskemet se adapteaza la situatia actuala prin modificarea flexibila a productiei. Pauza de productie care afecteaza saptamanile 30, 31 si 32 (pana la 15 august) va fi utilizata pentru activitati de intretinere si pregatiri…

- Comparativ cu al doilea trimestru al anului trecut, compania si-a redus cu 9,2% productia totala, la 133,7 mii barili echivalent petrol (bea)/zi. O scadere mai semnificativa s-a inregistrat la productia de gaze, care s-a diminuat cu 9,6%. Compania pune scaderea productiei din trimestrul al doilea, de…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat marti ca productia de vaccinuri pentru Covid-19 a partenerilor sai din afara Statelor Unite inregistreaza intarzieri din cauza operatiunilor de testare in laboratoare care au avut loc in ultimele cateva zile, incetinind productia pe pietele respective,…

- Compania producatoare de automobile Toyota, sponsor al JO de la Tokyo, nu va difuza la televiziune reclame legate de evenimentul olimpic, din cauza faptului ca acesta nu are sustinerea populatiei locale, informeaza mundodeportivo.com. Doua treimi dintre japonezi nu cred ca pot fi organizate jocuri sigure…