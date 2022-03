Toyota își suspendă producția în Japonia de teama unui atac cibernetic Producatorul de automobile Toyota a anunțat ca, in urma unei defecțiuni de sistem la un furnizor local, care care ar fi fost provocata de un atac cibernetic, potrivit media locala, suspenda producția in cele 14 uzine japoneze. Purtatorul de cuvant al Toyota, intrebat de AFP, nu a confirmat ca este vorba de un atac cibernetic, argumentand ca problema a venit de la o terța societate al carei numei nu dorit sa-l faca cunoscut. Este adevarat ca am fost afectați de o forma de atac cibernetic, a declarat cotidianului economic Nikkei o sursa apropiata de furnizorul local al Toyota, Kojima Industries.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

