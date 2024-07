Toxina botulinică: aplicații și beneficii în estetica modernă Toxina botulinica, cunoscuta mai ales sub numele comercial de Botox, a devenit un pilon central in domeniul esteticii moderne. Utilizata inițial in scopuri medicale pentru tratarea unor afecțiuni neuromusculare, toxina botulinica a fost ulterior adoptata pe scara larga in tratamentele cosmetice datorita capacitații sale de a reduce ridurile și liniile fine. 1. Reducerea ridurilor faciale […] The post Toxina botulinica: aplicații și beneficii in estetica moderna appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

