“Turcia si Egipt sunt destinatiile pe care mizeaza Hello Holidays in sezonul de toamna – iarna, mai multe oferte de circuite, sejururi ori vacante de revelion fiind incluse in portofoliul agentiei organizatoare, ca urmare a cererii in continua crestere pentru cele doua destinatii. 2021 a fost marcat de dorinta constanta a romanilor de a calatori, de schimbari permanente ale conditiilor de acces in destinatii, dar si de premiere pentru agentie: a lansat circuite cu avionul in Turcia, curse charter spre Antalya si Dalaman in sezonul de vara si spre Egipt, in sezonul de toamna/iarna”, a anuntat compania.…