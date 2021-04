Stiri pe aceeasi tema

- Albania, țara care nu cere turiștilor straini realizarea unui test RT-PCR, vaccin sau test anticorpi, a fost introdusa de agenția Hello Holidays in portofoliul sau de destinații de sejur pentru acest an, alaturi de Grecia, Turcia, Egipt, Dubai, Romania. Vacanțele in Saranda sau Vlore costa de la 200…

- Peste 100 de persoane au ieșit, marți seara, in Piața Universitații din București pentru a protesta impotriva restricțiilor anti-Covid, anunța Digi24. Oamenii au ajuns in prezent in fața Ministerului de Interne și cer demisia Guvernului. Protestele au fost reluate in aceasta seara și in Constanța, Cluj,…

- Pana astazi, 3 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 746.779 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.278 cazuri noi de persoane…

- Turoperatorul Paralela 45 participa la targul de turism virtual organizat de Romexpo, intre 18 și 22 februarie, iar ofertele sunt disponibile și pe portalul www.paralela45.ro și in agențiile proprii și au reducere de pana la 50%, de Early Booking cumulate cu ofertele speciale, și sunt organizate cu…

- UPDATE A doua transa de vaccin AstraZeneca a intrat in tara, joi, cu putin timp inainte de ora 16.00. Cele 92.400 de doze vor fi distribuite in regiunile Brasov si Constanta si la centrele din Bucuresti. Autoritatile anunta ca, joi, inainte de ora 16.00, a intrat in tara a doua transa…

- Pana astazi, 9 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 749.434 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 695.398 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.797 cazuri noi…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a decis amanarea vaccinarii a 66.884 de persoane sub 65 de ani, programați in perioada 30 ianuarie – 11 februarie, pentru dupa 16 februarie. Decizia de a impinge cateva zile momentul imunizarii persoanelor sub…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi noile cifre ale bilanțului infectarilor cu coronavirus. Pana astazi, 26 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 715.438 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 658.595 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma…