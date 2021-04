Stiri pe aceeasi tema

- Touroperatorul Eturia a anuntat miercuri extinderea portofoliului cu TravelHubX, o platforma business to business de pachete si servicii dedicata agentiilor de turism, in care va investi pana la 500.000 euro in doi ani si cu care vrea sa se extinda in regiune de anul viitor, potrivit news.ro.…

- Certificatul verde nu isi va indeplini rolul daca nu va spune foarte clar ca statele comunitare trebuie sa respecte aceleasi reguli si daca fiecare tara va avea regulile sale, a declarat, marti, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, Alin Burcea, la conferinta online "Noua adeverinta…

- Romania nu a cheltuit anul trecut din bani publici nici macar un leu pentru promovare, atunci cand aveam nevoie mai mult de promovare de tara, ceea ce consider ca este o palma pe obrazul guvernantilor, a declarat vineri presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. "Anul…

- Grecia si Romania pot fi destinatii turistice complementare, nu concurente, iar 2021 ar putea fi anul promovarii turistice a Romaniei in Grecia, potrivit unui comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), remis, joi, AGERPRES. Statul elen marcheaza 200 de ani de la debutul…

- - Investițiile in noua platforma s-au ridicat la 300.000 de euro - Una din 10 comenzi plasate pe a2t.ro este achitata in rate Atu Tech ( a2t.ro ), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, schimba platforma din spatele site-ului și introduce plata…

- Avand in vedere restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, organizatorii Targului de Turism al Romaniei au decis ca cea de a 44-a ediție sa aiba loc in perioada 18 – 21 februarie 2021, in format virtual, pe o platforma special creata. Platforma este dedicata atat agențiilor de turism, participarilor…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) inainteaza protestul sau oficial catre Ambasada Statelor Unite Mexicane in Romania, pentru abuzurile la care sunt supusi turistii romani de catre autoritatile mexicane, fiindu-le refuzata intrarea in tara atat pe aeroportul din Mexico City, cat si din…

- Mexicul blocheaza turiștii romani, le confisca pașapoartele și telefoanele, ii ține inchiși in „condiții necorespunzatoare, indiferent de varsta”, fara respectarea vreunei masuri de protecție anti-Covid, atrage atenția ANAT. Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) anunța, miercuri,…